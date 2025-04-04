Pezeşkiyan ile Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı arasında telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Maşat ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı’nı Yemenli yetkiliye tebrik ederek, "Eğer Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olursa, düşmanlar hiçbir Müslüman millete zulmedemez." dedi.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı da bu telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a, İran halkına ve İslam Devrimi Lideri’ne Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, "İran İslam Cumhuriyeti’nin İslami birlik konusundaki tutumları gerçekten gurur vericidir. Eğer İslam ülkeleri ortak noktalar üzerinde odaklanır, birlik ve beraberlik içinde olursa, emperyalist güçler İslam ülkelerine teker teker zulüm ve saldırıda bulunamaz." ifadesini kullandı.

Mehdi el-Maşat, "Yemen’deki saha durumu, düşmanların propagandalarından tamamen farklıdır ve eminiz ki Müslümanlar arasında temel bir anlaşmazlık yoktur. Ortak noktalarımıza odaklanarak birlik olabilir ve düşmanlara karşı zafer kazanabiliriz." dedi.