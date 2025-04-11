İran ve Afganistan’dan sınır ticareti vurgusu

İran Dışişleri Bakanının Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Resul Mühacir başkanlığında bir heyeti, Afganistan'ın Herat vilayetine gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk gününde Khaf-Herat demiryolu hattını ziyaret etti.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Planlama ve Kaynak Yönetimi Yardımcısı ile Güney Horasan Valisi’nden oluşan İran heyeti ayrıca, Herat Valisi İslam Car ve bazı Heratlı tüccarlarla bir araya gelerek iki ülke arasında, özellikle de sınır ticareti alanında işbirliğinin geliştirilmesi konularında istişarelerde bulundu.