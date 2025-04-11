  1. Ekonomi
11 Nis 2025 10:15

İran ve Afganistan’dan sınır ticareti vurgusu

İran ve Afganistan’dan sınır ticareti vurgusu

İran ve Afganistan’ın ekonomik heyetleri, sınır ticareti ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanının Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Resul Mühacir başkanlığında bir heyeti, Afganistan'ın Herat vilayetine gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk gününde Khaf-Herat demiryolu hattını ziyaret etti.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Planlama ve Kaynak Yönetimi Yardımcısı ile Güney Horasan Valisi’nden oluşan İran heyeti ayrıca, Herat Valisi İslam Car ve bazı Heratlı tüccarlarla bir araya gelerek iki ülke arasında, özellikle de sınır ticareti alanında işbirliğinin geliştirilmesi konularında istişarelerde bulundu.

News ID 1925912

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