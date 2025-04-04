Komşuluk politikasına bağlı kalmak İran'ın önceliğidir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Bahrami, Kabil'e yaptığı ziyarette Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Görüşmede İran'ın Hirmend Nehri'nden su hakkı ve Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü gibi konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bahrami bu görüşmede, komşuluk politikasına bağlı kalmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki öncelik olduğunu ifade etti.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise, İran ile ilişkilerin ilerlediğini belirterek mevcut fırsatlardan yararlanılması gerektiğini vurguladı.