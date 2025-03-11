İran: Afgan göçmenler konusunda politikamız değişmedi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nin Afganistan oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın Afgan mültecilere yönelik insani temelli politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Mültecilere engel yok, günde 5000 vize veriliyor

İrevani, İran’daki yasal Afgan göçmenlerin herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmadığını belirtti. İranlı yetkili ayrıca, İran konsolosluklarının her gün 5000 vize verdiğini ifade etti.

Kaçak girişler önleniyor

Ülkeden sınır dışı edilen kişilerin yasa dışı yollarla giriş yapanlar olduğunu kaydeden İrevani, güvenlik kaygıları, özellikle terör tehditleri nedeniyle, İran’a kaçak yollardan giren Afgan vatandaşlarının geri gönderileceğini belirtti.

İran, uzun yıllardır milyonlarca Afgan göçmene ev sahipliği yapıyor ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla destek sağlaması gerektiğini vurguluyor.