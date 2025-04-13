ABD Savunma Bakanından ''İran ile müzakere'' açıklaması

Fox News'e konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında değerlendirmede bulundu.

Hegseth, "İran'la yapılan görüşmeler verimli geçti ve iyi bir adım atıldı'' dedi.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington ve Tahran arasındaki ilk görüşme turu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin İran ile görüşmelerinin "iyi gittiğini" ve "İran'ın durumunun çok iyi olacağını" söylemişti.