Trump, İran görüşmeleri hakkında bilgilendirildi

ABD Başkanı’nın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Başkan Donald Trump ile görüşerek onu İran’la yapılan dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirdiği bildirildi.

İlk tur müzakereler geçtiğimiz cumartesi günü Umman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. İran ve ABD heyetleri doğrudan değil, ancak Ummanlı arabulucular aracılığıyla temas kurdu.

Müzakerelerin ikinci turunun yeri

İki bilgi sahibi kaynak Axios’a, ABD ile İran arasındaki ikinci tur nükleer müzakerelerin Cumartesi günü (19 Nisan) Roma’da yapılmasının planlandığını söyledi.

Görüşmelere katılan kaynaklara göre, İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD adına Steve Witkoff en üst düzeyde temaslarda bulundu. Bu temaslar, son sekiz yılın en kapsamlı İran-ABD görüşmeleri olarak nitelendiriliyor. Witkoff görüşmeleri “içerikli, ciddi ve başarılı” olarak tanımladı.

Her iki taraf da başlangıçta karşılıklı güvensizlikle masaya otursa da, birkaç saatlik müzakereler sonrasında devam etme iradesi ortaya koydu. İran heyeti, ABD’nin geçmişte nükleer anlaşmadan (JCPOA) tek taraflı olarak çekildiğini hatırlatarak benzer bir durumun tekrar yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti. Amerikan tarafı ise İran’ın nükleer programı konusundaki niyetlerine dair şüphelerini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran’ın temel hedefinin yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtti. Öte yandan Witkoff’un Fars Körfezi ülkelerinden bazı yetkililerle de temas kurduğu ve onların da müzakereleri desteklediği bildirildi.