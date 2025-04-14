Grossi, İran-ABD görüşmelerinden önce Tahran'a geliyor

Wall Street Journal muhabiri Laurence Norman’ın iddiasına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin önümüzdeki günlerde İran’a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Grossi’nin bu ziyaretinin, İran ile ABD arasında planlanan yeni müzakere turu öncesinde gerçekleşeceği bildirildi.

Norman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Grossi’nin ziyareti, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turundan hemen önce gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir sonraki görüşmenin muhtemelen Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenleneceğini öne sürdü.

Öte yandan bu iddia, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un kısa süre önce dile getirdiği başka bir açıklamayla çelişiyor. Witkoff, ikinci tur müzakerelerin İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacağını söylemişti.

Geçtiğimiz hafta Umman’da gerçekleştirilen ilk tur müzakerelerde, ABD tarafını Steve Witkoff’un, İran tarafını ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin temsil ettiği bildirilmişti. Müzakerelerin ardından hem ABD’li yetkililer hem de Trump görüşmeleri olumlu değerlendirmişti.