Erakçi, Ayetullah Hamanei'nin mesajını Putin'e iletti

Dışişleri Bakanı Seyuid Abbas Erakçi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Erakçi bu görüşmede DerimLideri Ayetullah Hamanei'nin yazılı mesajını Putin'e iletti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Putin, İran İslam Devrimi Lideri'ne selam ve sağlık dileklerini iletirken, İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Putin, iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek, barış ve istikrarı korumak ve güçlendirmek amacıyla, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği ve koordinasyonun yanı sıra iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini değerlendirdi.