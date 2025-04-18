ABD’nin niyetlerinden şüpheliyiz ama müzakerelere ciddiyetle katılıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD tarafının niyet ve motivasyonları konusunda ciddi şüpheler taşıdıklarını belirtmesine rağmen, yarınki müzakerelere tam bir ciddiyet ve kararlılıkla katılacaklarını söyledi.

Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, İran Devrim Lideri'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilettiği mesajın çok önemli olduğunu ve bu mesajın iki ülke ilişkilerinin boyutlarını ve bölgesel meseleleri kapsadığını belirtti.

Putin’le yaptığı görüşmeyi yapıcı olarak nitelendiren Erakçi, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin doğru bir yolda ilerlediğini vurguladı.

Önümüzdeki hafta İran-Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu’nun Moskova’da toplanacağını duyuran Erakçi, İran Cumhurbaşkanı’nın Putin’i ikili ilişkiler çerçevesinde İran’a davet ettiğini, bu ziyaretin 2025 yılı içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelere de değinen Erakçi, Rusya’nın nükleer anlaşma (KOEP) sürecindeki yapıcı rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni bir anlaşmada da Rusya’nın tamamlayıcı rolüne devam edeceğini umut ettiğini belirtti.

Çin ve Rusya’yı bu gelişmelerden sürekli haberdar ettiklerini kaydeden Erakçi, “ABD tarafının niyetlerinden ciddi şüphelerimiz olsa da müzakerelere ciddi bir irade ile katılıyoruz. İran’ın barışçıl faaliyetlerine ilişkin barışçıl bir çözüme ulaşmak istiyoruz. Karşı taraf da aynı iradeyi taşır ve mantıksız, gerçek dışı ve uygulanamaz taleplerde bulunmazsa, bir anlaşmaya varmak mümkündür” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Müzakere masasında sunulan tutumlar tartışmaya açıktır ve biz karşı tarafın tutumlarını dinlemeyi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Erakçi, karşı tarafın ciddi bir irade ortaya koyması ve gerçek dışı, uygulanamaz ve mantıksız taleplerde bulunmaması halinde bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu aktardı.

Şu anda ABD ile doğrudan değil, dolaylı müzakereler yürütüleceğini belirten Erakçi, İran’ın ABD ile doğrudan müzakere etmeme gerekçelerini sıraladı.

Bakan “Diplomasi yolu açıktır, dolaylı müzakereler karmaşık bir konu değil ve bu yöntemle de bir anlaşmaya ulaşmak mümkündür” dedi.

İran ile ABD arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşen ilk dolaylı görüşmelere atıfta bulunan Erakçi, “Karşı tarafta bir miktar ciddiyet gözlemledik” şeklinde konuştu.

Sadece nükleer konuların müzakere edildiğini ve başka konuların bu sürece dahil olmadığını vurgulayan Erakçi, eğer karşı taraf ciddi olursa ve talepleri gerçek dışı ve mantıksız olmazsa bir anlaşmaya ulaşmanın mümkün olduğunu yineledi.

İran’ın yaptırımları meşru görmediğini belirten Erakçi, bu konuda Birleşmiş Milletler Antlaşması Dostları Grubu ile, sonuncusu geçen hafta Moskova’da olmak üzere, istişareler yürüttüklerini söyledi.

İranlı bakan, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla yeni bir seviyeye yükseldiğini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: “Gelecekte yaşanabilecek gelişmeler İran ile Rusya arasındaki ilişkileri etkilemeyecek; iki ülkenin ilişkileri stratejiktir ve bu karara bağlı kalacaklardır.”

Bakan, bu anlaşmanın en az 20 yıllık bir vizyon sunduğunu belirterek, “Anlaşmanın onaylanması İran İslami Şura Meclisi’nin gündemindedir ve yakında imzalanmasını umuyoruz,” dedi.

Konuşmasının başka bir bölümünde, Avrasya bölgesiyle serbest ticaret anlaşmasının önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe gireceğini belirten bakan, bu adımın İran’ın bu bölgedeki ülkelerle, özellikle de Rusya’yla ekonomik ilişkileri açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı, önümüzdeki hafta İran-Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun düzenleneceğini, İran’ın kamu ve özel sektöründen geniş bir heyetin bu toplantıya katılacağını belirtti. İran-Rusya arasında Kuzey-Güney Koridoru gibi önemli projelere de değinerek, bu projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesinin iki ülke liderleri tarafından vurgulandığını söyledi.