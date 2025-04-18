Erakçi ve Lavrov, İran-Rusya stratejik ortaklığını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı.

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, İran Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’nin yazılı mesajını ilettiğini belirten Erakçi “Bu mesaj sadece Putin’e değil, tüm dünyaya İran’ın Rusya’yı ana stratejik ortağı olarak gördüğünü gösteriyor,” dedi.

İki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik anlaşmanın ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını ifade eden Erakçi, bu işbirliğinin uzun vadeli ve derin temellere dayandığını kaydetti.

Görüşmenin başında Dışişleri Bakanı Lavrov, İran heyetini memnuniyetle karşıladı ve şunları söyledi:

“Bu yılın başlarında Sayın Pezeşkiyan’ın Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında Kapsamlı İşbirliği Anlaşması imzalandı. Şu anda bu anlaşmanın Rusya’daki nihai onay süreci devam ediyor.”

Lavrov ayrıca, “Şubat ayında ben de Tahran’a gittim ve Sayın Erakçi ile birlikte bazı İranlı yetkililerle istişarelerde bulundum,” dedi.

Lavrov, imzalanan anlaşmanın İran ve Rusya arasındaki etkileşimi niteliksel olarak artırmak için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Rus bakan “Bugün, tüm konuları ayrıntılı bir şekilde görüşmek için iyi bir fırsattır,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, Arakçi’nin dün Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinerek, “Dün Sayın Putin ile uzun bir görüşme yapıldı ve kendisi bu görüşmeden çok memnun kaldı,” dedi.

Lavrov, dünkü görüşmenin, iki ülke arasındaki siyasi diyalogların hızının gerçekten benzersiz olduğunu bir kez daha teyit ettiğini sözlerine ekledi.