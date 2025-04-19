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19 Nis 2025 12:55

İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı

İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı

İtalya'nın Roma kentinde bulunan İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı.

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News ID 1926165

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