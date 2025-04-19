https://tr.mehrnews.com/news/1926165/ 19 Nis 2025 12:55 News ID 1926165 Video Video 19 Nis 2025 12:55 İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı İtalya'nın Roma kentinde bulunan İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı. indir 1 MB News ID 1926165 کپی شد İlgili haberler Erakçi, İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü İtalya: Ortadoğu’da barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazırız İran-ABD görüşme saati belli oldu ABD heyeti müzakerelerin yapılacağı yere geldi İran-ABD dolaylı görüşmelerin ikinci turu başladı Ekler Video video görüntüleri İtalya Roma Müzakere meselesi
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