Şemhani: Dengeli bir anlaşma için ABD ile görüşmelere katılıyoruz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Ali Şemhani, X sosyal medya platformunda paylaştığı gönderisinde İran’ın ABD ile müzakerelerden beklentilerini açıkladı.

Şemhani, paylaşımında, İranlı müzakerecilerin dokuz ilke temelinde kapsamlı bir anlaşmaya varmak için Roma'ya tam yetkiyle gittiklerini belirterek, beklentilerini şöyle sıraladı:

“Ciddiyet, garantilerin sağlanması, dengeli olunması, Libya/BAE modelinin uygulanmaması, yaptırımların kaldırılması, tehditlerden kaçınılması, müzakerelerde hızlı olunması, (İsrail benzeri) sorun çıkaranların kontrol altına alınması ve yatırımların kolaylaştırılması.”

Şemhani, İran'ın “teslim olmak için değil, dengeli bir anlaşmaya varmak için” görüşmeye katıldığını vurguladı.