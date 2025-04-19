Grossi, müzakere öncesi İtalya dışişleri bakanı ile buluştu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turunun başlamasından hemen önce İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma’da bir araya geldi.

Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Roma’da gerçekleşen görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tajani ile yaptığı görüşmeyi “verimli” olarak nitelendiren Grossi, İtalya’nın diplomasiye ve barışa olan desteğini takdir ettiğini belirtti.

Grossi “Her zamankinden fazla diplomasiye ihtiyaç duyulan bir dönemde İtalya’nın yapıcı ve giderek artan rolünü memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşme, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ikinci turunun yine bugün Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde başlaması öncesinde gerçekleşti.