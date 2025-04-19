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19 Nis 2025 13:27

ABD heyeti müzakerelerin yapılacağı yere geldi

ABD heyeti müzakerelerin yapılacağı yere geldi

İtalya'nın Roma kentinde bulunan ABD heyeti İran ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı.

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News ID 1926167

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