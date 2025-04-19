https://tr.mehrnews.com/news/1926167/ 19 Nis 2025 13:27 News ID 1926167 Video Video 19 Nis 2025 13:27 ABD heyeti müzakerelerin yapılacağı yere geldi İtalya'nın Roma kentinde bulunan ABD heyeti İran ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı. indir 4 MB News ID 1926167 کپی شد İlgili haberler İran-Umman dışişleri bakanları görüştü İran-ABD dolaylı görüşmelerin ikinci turu başladı Erakçi, İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü İran heyeti ABD ile dolaylı görüşmelerin yapılacağı yere ulaştı İtalya: Ortadoğu’da barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazırız İran-ABD görüşme saati belli oldu Ekler İran ABD 1 Umman İtalya Müzakere meselesi
yorumunuz