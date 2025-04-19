İtalya: Ortadoğu’da barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazırız

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’ye, Tahran’ın nükleer programı konusunda ABD ile İran arasındaki arabuluculuk rolü dolayısıyla teşekkür etti.

Antonio Tajani, Roma’da bugün gerçekleşecek toplantıya atıfta bulunarak, İtalya'nın, olumlu bir çözümü kolaylaştırmak için üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı ayrıca İtalya’nın Ortadoğu’da barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve beraberindeki heyet, bugün (Cumartesi) İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı görüşmelere katılmak üzere Roma’ya gitti. Söz konusu görüşmeler Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor.