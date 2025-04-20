Fidan, Hamas heyeti ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Siyonist rejimin Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanan görüşmede, Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi ve Siyonist rejimin işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Hakan Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.