Fidan: İran'a herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan Reuters'a verdiği demeçte, İsrail'in Suriye'deki askeri bölgelere yönelik tekrarlanan saldırılarının ile Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Fidan, "İsrail'in Suriye'de yaptıkları sadece Suriye'nin güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin gelecekte istikrarsızlığa sürüklenmesine de zemin hazırlıyor." dedi.

'İran'a yönelik bir saldırı görmek istemiyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı tehditleriyle ilgili bir soruya Fidan, anlaşmazlığın çözümü için diplomasiye ihtiyaç olduğunu ve Ankara'nın komşusu İran'a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.