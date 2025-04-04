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4 Nis 2025 13:30

Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü

Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla Brüksel'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Gunnarsdottir ile bir araya geldiği bildirildi.

Hakan Fidan ayrıca Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumuna katıldı.

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. Fidan'ın toplantı kapsamında ikili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

News ID 1925724

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