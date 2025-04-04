Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Gunnarsdottir ile bir araya geldiği bildirildi.

Hakan Fidan ayrıca Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumuna katıldı.

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. Fidan'ın toplantı kapsamında ikili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.