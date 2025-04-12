Fidan, Antalya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Fidan'ın önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele alacağını bildirdi.

Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF2025) dördüncüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11 Nisan'da başlamıştır.

Antalya Diplomasi Forumu, karmaşık sınamaların ve çoklu krizlerin damgasını vurduğu; istikrarsızlık ve öngörülemezliğin giderek arttığı bir çağda, çok taraflı düzenin sistemik sorunlarını değerlendirmeyi ve hızla değişen uluslararası ortamda diplomasinin önemine dikkat çeken diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.