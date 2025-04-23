Tahran-Moskova ilişkilerinde yeni dönem

İran ile Rusya arasındaki 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun uzmanlar düzeyindeki toplantıları bu sabah Moskova’da (Rusya Enerji Ajansı) başladı. Bu toplantılarda iki ülke uzmanları arasında çeşitli uzmanlık çalışma grupları oluşturularak ikili işbirliği alanları değerlendiriliyor.

Rusya Enerji Bakanlığı Uluslararası İşbirlikleri Dairesi Başkanı Aleksey Kiryakov, bu toplantının resmi açılışında yaptığı konuşmada, daha önce işbirliği alanlarının büyük bölümünde anlaşmaya varıldığını ve bugün ve yarın yapılacak görüşmelerde bu anlaşmaların nihai hale getirileceğini belirtti.

Kiryakov, bu anlaşmaların tamamlanmasıyla İranlı ve Rus taraflar için verimli ve başarılı bir toplantı gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

Uzman heyetleri, iki günlük görüşmelerin ardından çeşitli alanlarda hazırlanan işbirliği belgelerini İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ve Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev’e sunacaklar.

