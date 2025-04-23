Erakçi: Çin ve Rusya İran'ın stratejik ortaklarıdır

Çin yetkilileri ile görüşmek üzere Pekin’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaretin amacını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Çin ve Rusya, bizim stratejik ortaklarımız ve yakın dostlarımızdır; zor zamanlarda yanımızda olmuşlardır. Çin ile çeşitli alanlarda sürekli istişarelerde bulunmaktayız” dedi.

Bakan Erakçi, bu ziyaretin İran ile ABD arasında yapılacak bir sonraki dolaylı görüşmelerin arifesinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bu ziyarette amacımız, Çinli dostlarımızı görüşmelerin süreci hakkında tam anlamıyla bilgilendirmektir” ifadesini kullandı.

Erakçi, Çin’in her zaman İran’ın nükleer meselelerinde yapıcı bir rol oynadığını ve bu çizgide devam edeceğini vurguladı.

Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak, İran ile nükleer alanda sürekli işbirliği içinde olduğunu belirten Erakçi, Tahran’ın Pekin ile istişarelere devam edeceğini vurguladı.

Erakçi, Çin’in İran-ABD arasındaki dolaylı görüşmelere yönelik tutumunu olumlu olarak nitelendirerek, “Çin her zaman yapıcı tutumlar sergilemiş ve yürütülen görüşmeleri desteklemiştir” dedi.

Bakan Erakçi ayrıca, Çin’in görüşme sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladığını ve bu yardımın kapsamının söz konusu ziyarette netleşeceğini belirtti.