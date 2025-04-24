İran Petrol Bakanı Moskova’da

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran-Rusya 18. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere İslami Şura Meclisi üyeleri, Petrol Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan yetkililerden oluşan bir heyetin başında Moskova’ya gitti.

İran heyeti Moskova havalimanında, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rus yetkililer tarafından karşılandı.

Petrol Bakanı Paknejad, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov ile görüşmelerin yanı sıra, İran-Rusya 18. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılan İranlı üyelerle işbirliği belgelerinin son hali için bir koordinasyon toplantısına katılacak.

İran heyetine başkanlık eden Petrol Bakanı, Cuma günü (25 Nisan) Rusya Enerji Bakanı ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği belgesini imzalayacak.