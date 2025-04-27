Pezeşkiyan: Patlama mağdurlarının yanındayız

Şehit Recai Limanı’ndaki patlamayla ilgili durumu yerinde incelemek üzere Bender Abbas’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, 700’ün üzerinde yaralı için acil şifalar temenni ediyorum. Olayın ilk anından itibaren vali, Kızılay, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, ordu, Devrim Muhafızları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek, sorunu çözmeye çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Perşekiyan, "Durumu yerinde incelemek için Bender Abbas’a geldim. Eğer bir işbirliği gerekiyorsa veya hükümetin takip etmesi gereken bir konu varsa, bunu gerçekleştireceğiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara destek olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.