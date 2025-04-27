İranlı sporcu Şehit Recai Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybetti

Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonucunda, İran’ın ve Hürmüzgan Eyaleti’nin düz su kürek şampiyonlarından Arman Nuzerzade hayatını kaybetti.
Dün, Şehit Recai Limanı’nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, liman kenti Bender Abbas'ta meydana gelen patlama hakkında son durumu paylaştı.
Kulivend olayda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamadan etkilenen binden fazla kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi.
yorumunuz