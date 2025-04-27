Güney Kore'den İran'a dayanışma mesajı

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki patlama olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve olaydan etkilenen ailelere en derin başsağlığı dileklerini iletti.

Büyükelçilik açıklamasında, "Bu yıkıcı olaydan derinden etkilenmiş bulunuyoruz ve bu zor dönemde İran halkının yanındayız. Hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralılar ve tüm etkilenenlerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği ayrıca, yaralılara acil şifalar dilerken, etkilenen toplumda normal yaşam koşullarının en kısa sürede sağlanmasını temenni etti.