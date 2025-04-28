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28 Nis 2025 08:47

Rusya'dan Bender Abbas'a yangınla mücadele desteği

Rusya'dan Bender Abbas'a yangınla mücadele desteği

İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas'taki Şehit Recai Limanı'nda çıkan büyük yangınla mücadele kapsamında, Rusya'ya ait üç uçak bu kente ulaştı.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonrasında yangın söndürme çalışmalarına destek için, Rusya bu bölgeye üç uçak gönderdi. İniş yapan uçaklar arasında iki yangın söndürme uçağı ve bir komuta uçağı bulunuyor.

Söz konusu uçaklar hemen havadan yangın söndürme operasyonlarına hazırlanmak üzere konuşlandırıldı. Yetkililer, yangının daha hızlı kontrol altına alınması ve alevlerin yayılmasının önlenmesi amacıyla havadan müdahale çalışmalarının saatler içinde yeniden başlayacağını bildirdi.

News ID 1926458

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