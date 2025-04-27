Aliyev, Pezeşkiyan'a başsağlığı dileklerinde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın güneyindeki Bender Abbas'taki Şahid Racai limanında meydana gelen patlama faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Aliyev'in kaleme aldığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı,

Bender Abbas şehrindeki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu yaşanan can kaybı ve çok sayıda yaralı haberleri bizi son derece üzüntüye boğdu.

Bu trajedi nedeniyle, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm İran halkına şahsen kendi adımdan ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntülerimi sunar, yaralılara acil şifalar dilerim.

Allah rahmet eylesin!"