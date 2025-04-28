İran'daki patlamada yaralı sayısı 1242’ye yükseldi

İran Kızılay kurumu Sözcüsü Müctabi Halidi, yaptığı açıklamada, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada yaralı sayısının 1242’ye yükseldiğini duyurdu.

Halidi, Kızılay destek ekiplerinin, kayıp kişilerin bulunması sürecini başlattığını ve aileleri yaralılar ile kayıpların son durumu hakkında bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Halidi, Kızılay kurumunu n patlamadan etkilenenlere yönelik arama-kurtarma operasyonları tamamlanana kadar olay yerinde kalacağını, operasyonun ardından da bölgede destek hizmetlerine devam edeceğini vurguladı.