  1. Toplum
28 Nis 2025 09:18

İran'daki patlamada yaralı sayısı 1242’ye yükseldi

İran'daki patlamada yaralı sayısı 1242’ye yükseldi

İran Kızılay kurumu Sözcüsü Müctabi Halidi, yaptığı açıklamada, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada yaralı sayısının 1242’ye yükseldiğini duyurdu.

İran Kızılay kurumu Sözcüsü Müctabi Halidi, yaptığı açıklamada, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada yaralı sayısının 1242’ye yükseldiğini duyurdu.

Halidi, Kızılay destek ekiplerinin, kayıp kişilerin bulunması sürecini başlattığını ve aileleri yaralılar ile kayıpların son durumu hakkında bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Halidi, Kızılay kurumunu n patlamadan etkilenenlere yönelik arama-kurtarma operasyonları tamamlanana kadar olay yerinde kalacağını, operasyonun ardından da bölgede destek hizmetlerine devam edeceğini vurguladı.

News ID 1926460

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler