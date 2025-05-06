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6 May 2025 20:37

Trump: Yemen'e saldırıları durduracağız

Trump: Yemen'e saldırıları durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'e yönelik saldırıları durduracaklarını iddia etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı ilhak tehditlerine karşı durma sözüyle seçilen Carney'nin göreve gelmesinden bu yana ilk kez görüştü.

Görüşmede Trump, Yemen hakkında şunları ileri sürdü:

''Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz, Husiler artık savaşmak istemiyor. Bombalamaları durduracağız. Onların sözlerine güveneceğiz"

El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının bugün Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

ABD ve İngiltere, Siyonist rejimi desteklemek amacıyla bu yılın 15 Mart'ında beri Yemen'e hava saldırıları düzenliyor.

News ID 1926690

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