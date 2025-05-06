Trump: Yemen'e saldırıları durduracağız

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı ilhak tehditlerine karşı durma sözüyle seçilen Carney'nin göreve gelmesinden bu yana ilk kez görüştü.

Görüşmede Trump, Yemen hakkında şunları ileri sürdü:

''Husilere yönelik tüm saldırıları durduruyoruz, Husiler artık savaşmak istemiyor. Bombalamaları durduracağız. Onların sözlerine güveneceğiz"

El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının bugün Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

ABD ve İngiltere, Siyonist rejimi desteklemek amacıyla bu yılın 15 Mart'ında beri Yemen'e hava saldırıları düzenliyor.