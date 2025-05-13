Trump, Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Asya bölgesine gezisine başladı.

Donlad Trump'ın böge ziyaretinin ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

Suudi yetkililerle görüşmek üzere yola çıkan Trump, bugün Riyad Havalimanı'na ayak bastı.

Trump Suudi Arabistan temasları ardından BAE ve Katar'ı ziyaret edecek.

ABD-Suudi Arabistan ekonomik zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkeye gelmesinden kısa bir süre önce Riyad'da başladı.

Trump'ın bu ziyaret sırasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'ın önümüzdeki dört yıl içinde Washington'a yapacağı 600 milyar dolarlık yatırımı görüşmesi planlanıyor.