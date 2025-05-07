HTŞ lideri Colani Paris'e adım attı

Arap medyasına göre, Suriye'deki 14 yıllık kanlı iç savaşta rol alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ve beraberindeki heyet Fransa'nın başkenti Paris’e ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek olan Colani, Paris’te temaslarda bulunacak.

Colani, iç savaşın yıkıma uğrattığı Suriye'de istikrar için küresel destek arıyor.

Ziyaretin amacı sözde geçici yönetimin tanınması ve destek sağlanması olarak belirtiliyor.

Fransız yetkililer, görüşmede Suriye’nin egemenliği ve güvenliği konularının ele alınacağını belirtti.

Ayrıca azınlıkların korunması ve terörle mücadele gibi başlıkların masada olacağı ifade edildi.