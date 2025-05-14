Colani ve Trump Riyad'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile görüştü.

Bu görüşme, Suriye ve ABD arasında 25 yıl sonraki ilk resmi temas oldu. Görüşme, Trump'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi liderleriyle yaptığı toplantıların oturum aralarında gerçekleşti.

Trump, görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını da duyurmuştu.

ABD, Suriye’yi 1979’dan bu yana teröre destek veren devletler listesinde tutuyor. Trump, Suriye’de barış için bir şans verilmesi gerektiğini ve Colani liderliğinde bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Görüşme kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Basına herhangi bir görüntü ya da katılımcı listesi sunulmadı.

Beyaz Saray, Trump’ın Colani'ye sadece “bir merhaba demeyi kabul ettiğini” belirtmekle yetindi.