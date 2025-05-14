Erdoğan çevrimiçi olarak Colani-Trump görüşmesine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ABD-Suudi Yatırım Forumu çerçevesinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile bir araya geldi.

AA'ya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve HTŞ lideri Colani ile çevrim içi toplantıya katıldı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde karar aldığını ve bu kararı Erdoğan ve Selman’la gerçekleştirdiği istişarelerin ardından verdiğini duyurdu.

Toplantıya çevrim içi olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın bu kararını “tarihî bir adım” olarak değerlendirdi.