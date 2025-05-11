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11 May 2025 19:14

Erakçi'den ''4'üncü tur müzakere’’ değerlendirmesi

Erakçi'den ''4'üncü tur müzakere’’ değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile Umman’da yürütülen 4’üncü tur görüşmeleri değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile Umman’da yürütülen 4’üncü tur görüşmeleri değerlendirerek, ''Bu tur görüşmelerin önceki üç tura nazaran daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Genel konuların yerine detaylar masaya yatırıldı. Bu durumda müzakereler zorlaşıyor. 4’üncü tur görüşmelerin zor olmasına rağmen çok faydalı geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi her iki taraf birbirini daha iyi anlıyor. Anlaşmazlığa yol açan birçok konuyu ele aldık. Bence İran ile ABD'nin görüşleri bir nebze yakınlaştı. Müzakerenin iyiye gittiğini söyleyebilirim’’ dedi.

Bir sonraki tur müzakerelerle ilgili olarak Erakçi, "Bir sonraki toplantı için anlaşmaya varıldı, ancak tarih ve yerini Umman Dışişleri Bakanı'nı açıklayacak. Bence bir hafta arayla yapılabilir.’’ ifadesini kullandı.

Bakan Erakç, ''Uyanyum zenginleşmenin devam etmesi gereken bir konu olduğuna inanıyoruz. Bu konuda taviz verecek değiliz. Güvence vermek için miktarına ve düzeyine sınır koyabiliriz. Ayrıca yaptırımların kaldırılması da müzakerelerimizin temellerinden biridir’’ diye konuştu.

News ID 1926810

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