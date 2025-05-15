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15 May 2025 15:52

Axios: ABD, İran’a 4. turda nükleer teklif sundu

Axios: ABD, İran’a 4. turda nükleer teklif sundu

Axios, ABD'li müzakerecilerin İran ile dolaylı görüşmelerin dördüncü turunda "nükleer anlaşma" teklifi sunduğunu iddia etti.

Axios, bir ABD'li yetkili ve müzakereleri doğrudan bilen iki kaynağa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin, İran ile yapılan dördüncü tur dolaylı müzakerelerde Tahran’a bir “nükleer anlaşma” teklifi sunduğunu iddia etti.

Axios, Tahran ve Washington arasında başlayan müzakerelerde, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran tarafına ilk kez yazılı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Axios’un iddiasına göre, Tahran müzakere heyetinin başkanı olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bu teklifi İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerle istişare etmek üzere Tahran’a iletti.
 

News ID 1926908

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