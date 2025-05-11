Umman'dan İran-ABD görüşmeleriyle ilgili açıklama

Arap medyasına göre Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İran-ABD görüşmelerini değerlendirdi.

Ummanlı bakan, ''Bugünkü görüşmelerde, onurlu bir anlaşmaya varma yönündeki ortak arzuyu yansıtan değerli ve yenilikçi fikirler yer aldı'' dedi.

Busaidi, tarafların üst düzey yetkililerle istişarelerde bulunmasının ardından beşinci tur görüşmelerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi, bugün İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı görüşmede, ABD ile müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için her türlü desteği sağlamayı taahhüt etmişti.