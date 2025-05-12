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12 May 2025 14:23

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'PKK' açıklaması

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'PKK' açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, PKK'nın fesih kararına ilişkin Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, PKK'nın fesih kararını ülke olarak memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Şerif, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır. Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir" dedi.

News ID 1926830

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