Şahbaz Şerif: Pezeşkiyan'ın Tahran davetini memnuniyetle kabul ettim

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tahran’a davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın Hindistan-Pakistan geriliminde yapıcı ve samimi çabalarına değinen Şerif, "İran'ın Güney Asya'daki gerginliği azaltma yönündeki samimi çabalarından ve son kriz sırasında Pakistan'ın yanında yer almasından dolayı Pezeşkiyan'a teşekkür ettim." diye kaydetti.

Başbakanı Şerif açıklamasının bir diğer bölümünde ise, "Pakistan-İran ilişkilerinin ticaret, iletişim ve bölgesel güvenlik alanlarında derinleştirilmesi" konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Şerif ayrıca, Pakistan’ın egemenliğini savunma konusundaki kararlılığını vurguladı ve Keşmir meselesinin BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

