PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nin 'fesih' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararı, "tarihi bir gelişme" olarak nitelendiren Buldan, "Türkiye'de devam eden çatışmalı sürecin sona ermesi, aynı zamanda demokratikleşmenin de devreye girmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Demirtaşı ziyaret edecek

Buldan ayrıca, PKK'nın kararı ve son gelişmeler bağlamında bugün HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve çıkışta sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı.