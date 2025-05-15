Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da (+Video)

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtmesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret etti.

Saat 12.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Zelenskiy, yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Zelenskiy, resmi törenle karşılandıktan sonra Erdoğan ile görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA