İstanbul'da barış müzakereleri: ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri görüşecek

Habertürk'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna ile İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın" önerisiyle başlayan sürecin ardından Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Rus ve Ukraynalı heyetler arasında dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler Rus ve Ukrayna taraflarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kaldı.

Bugün Dolmabahçe'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek. Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü dün gerçekleşemedi.

Edinilen bilgiye göre, 10.45'te Türkiye -ABD-Ukrayna toplantısı, 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı yapılacak