Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı

Bu arada, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.

İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov’un da toplantıya katıldığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump savaşların sona ermesini istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: "Acil" ve "koşulsuz" ateşkes bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.

AA