Ukrayna’dan İstanbul müzakerelerinde koşulsuz ateşkes talebi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki barış müzakerelerinde Rusya- Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkes sağlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.

Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.

Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."