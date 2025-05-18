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18 May 2025 14:34

Ronaldo'nun bir ayağı İstanbul'da

Ronaldo'nun bir ayağı İstanbul'da

İngilizler, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde devam eden Cristiano Ronaldo'nun transfer opsiyonlarını sıraladı. Portekizli süper yıldız için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

İngiliz gazetesi The Mirror, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için "Eski Manchester United yıldızının masalsı dönüşü için  5 transfer seçeneği" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Ronaldo'nun transfer olma ihtimali bulunan 5 takım sıralanırken bunlardan biri de Beşiktaş oldu.

40 yaşındaki yıldızın eski takım arkadaşı ve hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyacağı ifade edilirken; Siyah-Beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasının ise olumsuz bir etki yarattığı belirtildi.

Öte yandan haberde Cristiano Ronaldo için altyapısından çıktığı Portekiz kulübü Sporting CP; Suudi Arabistan'dan Al-Ahli, ABD'den Los Angeles FC ve İngiltere'den Chelsea'nin de birer seçenek olduğu vurgulandı. Haberin yayılmasının ardından İngiliz yorumcular; en güçlü seçeneklerin Sporting CP ve Los Angeles FC olduğu yönünde görüşlerini paylaştı. Beşiktaş'ın ise Ronaldo'nun maliyetini karşılamasının güç olduğu ifade edildi.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 karşılaşmada süre alan Ronaldo, 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. 40 yaşındaki süper yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

News ID 1926997

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