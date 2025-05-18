Ronaldo'nun bir ayağı İstanbul'da

İngiliz gazetesi The Mirror, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için "Eski Manchester United yıldızının masalsı dönüşü için 5 transfer seçeneği" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Ronaldo'nun transfer olma ihtimali bulunan 5 takım sıralanırken bunlardan biri de Beşiktaş oldu.

40 yaşındaki yıldızın eski takım arkadaşı ve hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyacağı ifade edilirken; Siyah-Beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasının ise olumsuz bir etki yarattığı belirtildi.

Öte yandan haberde Cristiano Ronaldo için altyapısından çıktığı Portekiz kulübü Sporting CP; Suudi Arabistan'dan Al-Ahli, ABD'den Los Angeles FC ve İngiltere'den Chelsea'nin de birer seçenek olduğu vurgulandı. Haberin yayılmasının ardından İngiliz yorumcular; en güçlü seçeneklerin Sporting CP ve Los Angeles FC olduğu yönünde görüşlerini paylaştı. Beşiktaş'ın ise Ronaldo'nun maliyetini karşılamasının güç olduğu ifade edildi.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 karşılaşmada süre alan Ronaldo, 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. 40 yaşındaki süper yıldızın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...