Traktör Sazi'nin şampiyonluğu BM’de gündem oldu

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Said İrevani, Dünya Futbol Günü vesilesiyle BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Tebriz şehrindeki Traktör Sazi'nin 300 bin kişilik büyük şampiyonluk kutlamasını futbolun birleştirici gücünün önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Temsilci, İran’da futbolun ulusal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve milli takımın birlik ve gururun simgesi olduğunu vurguladı. İran’ın FIFA Dünya Kupası’na katılan ilk takımlardan biri olduğunu belirten İrevani, bu başarının oyuncuların kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Traktör Sazi, Persepolis ve İstiklal gibi büyük kulüplerin geniş bir taraftar kitlesi olduğunu aktaran temsilci, geçtiğimiz hafta Tebriz Stadyumu’nda 100 binden fazla taraftarın şampiyonluğu kutladığını, şehir genelinde ise 200 bin kişinin bu coşkuya katıldığını kaydetti. Bu büyük kutlamalar, futbolun toplumsal birleştirici etkisini gözler önüne serdi.