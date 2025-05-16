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16 May 2025 11:37

İranlı genç satranççı Asya Şampiyonası'nda tarih yazdı

İranlı genç satranççı Asya Şampiyonası'nda tarih yazdı

Asya Satranç Şampiyonası, bir yıllık bir gecikmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuvada 19 yaşındaki İranlı satranç oyuncusu Berdiya Daneşver altın madala elde ederek şampiyon oldu.

Asya Satranç Şampiyonası, bir yıllık bir gecikmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu turnavada, İran’dan Sina Movahed, yıldırım (blitz) kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı.

Ancak İran’ın bu turnuvadaki en önemli ve değerli madalyası Berdiya Daneşver tarafından kazanıldı. 19 yaşındaki bu satranç oyuncusu, büyük öneme sahip klasik kategoride sekizinci turda Hindistan temsilcisini mağlup ederek, şampiyonluğunu garantiledi.

Bu şampiyonlukla Daneşver, bu yarışmanın Dünya Kupası'na katılım hakkı sağlayan kotalarından birini elde etti.

Bu turnuvada yaklaşık 300 satranççı yer aldı. Berdiya Daneşver, birçok dünya şampiyonunun Asya’dan, özellikle Hindistan, Çin ve Özbekistan’dan çıktığı bir ortamda şampiyon oldu.

Daneşver kısa bir süre önce Batı Asya Şampiyonası’nda da ikincilik elde ederek Dünya Kupası kotası almıştı.

News ID 1926931

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