İran'dan Irak ve IKBY'nin güvenliğine vurgu

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Ekber Ahmediyan, Tahran Diyalog Forumu (TDF) katılmak için İran'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile IKBY arasındaki güvenlik işbirliği, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

Görüşmede Ahmediyan, ''Irak ve IKBY'nin güvenliği ve istikrarı İran için bir ilkedir. Her zaman bölge halkının yanında yer aldık'' dedi.

Ahmediyan, ''İran olarak IKBY ile ticarette herhangi bir sınır tanımıyoruz.'' ifadesini kullandı.

IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar İran’ın Irak ve IKBY ile olan ilişkilerinin derinleştirilmesi, özellikle güvenlik alanında daha yakın koordinasyon sağlanması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Toplantıda, son dönemde Ortadoğu’daki gelişmeler ve güvenliğe ilişkin ortak kaygılar da gündeme geldi.

Başkan Neçirvan Barzani, görüşmede Erbil’in tutumunu net bir şekilde ifade ederek, “Hiçbir şekilde topraklarımızın ve sınırlarımızın komşu ülkelerin güvenliği için tehdit kaynağı olmasına izin vermeyeceğiz,” dedi.