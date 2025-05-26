İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Moskova’ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Ekber Ahmediyan, Moskova’ya gideceğini duyurdu.
Bekayi, Ahmediyan’ın Moskova'da İran adına 3. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katılacağını belirtti.
13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı 27-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Moskova'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun başkanlığında düzenlenecektir.
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