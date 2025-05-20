Yaptırımlar sağlık hizmetlerine erişimi sınırlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, “Tek Taraflı Yaptırımlar ve Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Adalete Erişim” başlıklı konferansta konuştu.

Tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayan Garipabadi bu tür eylemlerin siyasi ve güvenlik hedefleri iddiasıyla meşru olmayan şekilde ve mantık dışı biçimde uygulandığını belirtti.

İran halkının uzun yıllardır kapsamlı yaptırımlar altında yaşadığını dile getiren Garipabadi, bu yaptırımların, özellikle “Azami baskı” politikası çerçevesinde, sağlık ve tıbbi ekipmanlara erişimi ciddi biçimde sınırladığını ifade etti.

Kanser gibi kronik hastalıklara yakalanan birçok kişinin gerekli tedaviye ulaşamadığını söyleyen Garipabadi, “Bu yalnızca toplu bir yıkım değil, aynı zamanda bir ülke halkının genel olarak cezalandırılmasıdır” ifadelerini kullandı.