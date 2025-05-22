Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın ileri evre prostat kanserine yakalandığı ve ömrünün 12 ila 18 ayla sınırlı olabileceği öne sürüldü.

Eski Beyaz Saray doktoru ve Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, bu iddiayı dile getirerek, bazı ürologlarla yaptığı görüşmelerde genel yaşam beklentisinin bu aralıkta olduğunu belirtti.

Biden’ın kişisel doktoru Kevin O’Connor’ın bu durumu geç açıklamış olabileceği yönündeki iddialar da tartışma konusu oldu.

Donald Trump ise Biden’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, kanser teşhisinin kamuoyuna geç duyurulmasını eleştirdi.